Zoox weitet sein Robotaxi-Angebot in seinen ersten beiden Märkten Las Vegas und San Francisco deutlich aus. Zudem bereitet die Amazon-Tochter nun ihren Start im Sonnenparadies Miami sowie im texanischen Austin vor. Zoox schwingt sich gerade auf, nach der Google-Schwester Waymo die Nr. 2 im Robotaxi-Markt in den USA zu werden. Sein "Purpose-Built"-Fahrzeug, das von Grund auf für autonomes Fahren entwickelt wurde, besitzt weder ein Lenkrad noch Pedale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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