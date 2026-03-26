Die europäische AFIR sieht eine transparente Preisinformation an Ladestationen vor. Doch im deutschen Recht gab es bisher eine Lücke, um Verstöße dagegen zu ahnden. Ein Gesetzentwurf, der diese Woche im Bundeskabinett beschlossen wurde, sieht jetzt Strafen von bis zu 100.000 Euro vor. Mit dem Entwurf soll das Laden an öffentlichen Ladestationen somit transparenter werden - denn wer künftig an der Ladesäule falsche oder unvollständige Preisinformationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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