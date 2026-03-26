Ein Hersteller von Halbleitern rückt zunehmend in den Mittelpunkt eines der größten Wachstumstrends der kommenden Jahre. Der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz nimmt weiter Fahrt auf - und genau hier positioniert sich das Unternehmen immer aggressiver. Erste Großaufträge zeigen bereits, dass sich ein neues Kapitel öffnet.Fundamental gewinnt diese Entwicklung zusätzlich an Dynamik. Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren entwickelt sich zum zentralen Wachstumstreiber, während klassische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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