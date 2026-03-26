FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Die gestiegenen Ölpreise belasten die Anleihekurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,40 Prozent auf 125,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,02 Prozent.

Trotz anderslautender Darstellungen der US-Regierung hat das iranische Außenministerium laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. "Ich erkläre mit Nachdruck, dass es keine Verhandlungen oder Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat", sagte Außenminister Abbas Araghtschi am Mittwochabend im Staatsfernsehen. Er lehnte zugleich Gespräche mit Washington ab.

Die steigenden Ölpreise sorgen für wachsende Inflationsgefahren. Die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf anheben könnte, sind gestiegen. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte am Mittwoch Handelsbereitschaft signalisiert. Doch zunächst wolle man weitere Informationen abwarten.

Der Krieg wirkt sich auch zunehmend auf die Konjunkturdaten aus. So hat sich das Verbrauchervertrauen in Deutschland zuletzt stärker als erwartet eingetrübt. "Die Verbraucher erwarten, dass die Inflation durch die gestiegenen Energiepreise wieder anzieht, und die wirtschaftliche Erholung erneut gebremst wird", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.

In den USA werden am Nachmittag Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Wirtschaftsdaten werden angesichts des anhaltenden Kriegs allerdings weniger beachtet./jsl/jkr/men