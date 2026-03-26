Der jüngste Entwurf des Krypto-Gesetzes CLARITY Act hat die Papiere von Krypto-Unternehmen auf Talfahrt geschickt. Besonders den Stablecoin-Herausgeber Circle traf es am Dienstag hart. Der Kurs verlor rund 20 Prozent. Doch der erste Blick auf die Verluste trügt. Analysten halten den Abverkauf bei Circle für stark übertrieben. Der Grund: Die neuen Regeln spielen dem Infrastruktur-Anbieter langfristig in die Karten und senken hohe externe Kosten.Bislang gibt Circle einen enormen Teil seiner Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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