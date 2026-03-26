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WKN: A0CBDT | ISIN: DE000A0CBDT6 | Ticker-Symbol: BGZ
Hamburg
25.03.26 | 12:51
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Branche
Erneuerbare Energien
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Sonstige
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Dow Jones News
26.03.2026 11:03 Uhr
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PTA-Adhoc: Smart Grids AG: Vorbereitung einer Neuausrichtung der Gesellschaft u.a. durch Kapitalherabsetzung um EUR 2.240.000,00 im Verhältnis 5:1

DJ PTA-Adhoc: Smart Grids AG: Vorbereitung einer Neuausrichtung der Gesellschaft u.a. durch Kapitalherabsetzung um EUR 2.240.000,00 im Verhältnis 5:1

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung

Smart Grids AG: Vorbereitung einer Neuausrichtung der Gesellschaft u.a. durch Kapitalherabsetzung um EUR 2.240.000,00 im Verhältnis 5:1

Berlin (pta000/26.03.2026/10:30 UTC+1)

Berlin, 26. März 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der Smart Grids AG haben heute beschlossen, der für den 6. Mai 2026 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft verschiedene Maßnahmen zur Vorbereitung einer Neuausrichtung der Gesellschaft vorzuschlagen. Insbesondere soll zur Vorbereitung möglicher nachfolgender Strukturmaßnahmen eine ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis fünf zu eins durchgeführt werden, um das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.800.000,00 um EUR 2.240.000,00 auf EUR 560.000,00 zur Deckung von Verlusten in entsprechendem Umfang zu reduzieren. Ferner soll u.a. der Sitz der Gesellschaft nach Hamburg verlegt werden und der Unternehmensgegenstand mit Rücksicht auf die künftig angestrebte Funktion der Gesellschaft als Holdinggesellschaft angepasst werden.

Weitere Strukturmaßnahmen zur Neuausrichtung der Gesellschaft sind derzeit noch nicht festgelegt worden.

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Smart Grids AG 
           Kurfürstendamm 130 
           10711 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gunnar Binder 
Tel.:         +49 40 8538 2786 
E-Mail:        kontakt@smartgrids.ag 
Website:       www.smartgrids.ag 
ISIN(s):       DE000A0CBDT6 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774517400483 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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