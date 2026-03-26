München (ots) -- Sichere Mautzahlung mit einer Abrechnung für Autobahnen in Italien, Frankreich, Kroatien, Spanien und Portugal- Passieren der Mautstationen ohne anzuhalten über separate "T"-SpurenMit Beginn der Osterferien startet die Reisesaison 2026 - und damit für viele Autofahrerinnen und Autofahrer der Trip in den Süden. Wer rechtzeitig an die anfallenden Straßengebühren bei Autobahnen, Passstraßen und Alpentunnels denkt, spart unterwegs Zeit und Nerven. Über das ADAC Mautportal lassen sich digitale Vignetten und Mautboxen schnell und sicher vorab erwerben.Auf zahlreichen europäischen Autobahnen gilt eine Mautpflicht. Während in Ländern wie Österreich und Slowenien zeitlich gestaffelte Vignetten für die Nutzung der Autobahnen verfügbar sind, bietet die Schweiz lediglich eine Jahresvignette, und in Italien, Frankreich, Spanien, Kroatien und Portugal werden gar streckenabhängige Mautgebühren erhoben. Da kommt es gerade in der Ferienzeit an den Mautstationen nicht selten zu erheblichen Wartezeiten.Staufrei durch die Mautstation mit der ADAC MautboxFür Vielfahrer und Urlaubsreisende bietet die ADAC Mautbox eine komfortable Alternative zur streckenweisen Bezahlung mit Bargeld oder Karte vor Ort: Nutzerinnen und Nutzer des nur wenige Zentimeter großen Geräts fahren auf speziell gekennzeichneten Spuren mit dem T-Symbol ("Telepass") und können die Mautstationen ohne Anhalten passieren. Nach der einfachen und kabellosen Installation - Mautbox neben den Rückspiegel an die Windschutzscheibe kleben - ist das Gerät sofort einsatzbereit. Die Mautbox wird automatisch erkannt, die Schranke öffnet sich selbstständig. Die anfallenden Gebühren werden im Nachhinein monatlich über die bevorzugte Zahlungsweise abgerechnet.Die ADAC Mautbox ist für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen geeignet und deckt je nach Ausführung (Standard oder Premium) die Nutzung mautpflichtiger Strecken in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Kroatien ab.Wer ein Wohnmobil über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht fährt, kann mit der Camper Mautbox des ADAC seine Straßengebühren unkompliziert abrechnen.Vignetten und Mautbox bequem online kaufenDer Kauf von digitalen Mautprodukten mit sofortiger Gültigkeit hat sich bereits etabliert, denn er ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Reise, ganz ohne Zwischenstopp an Raststätten oder Landesgrenzen.Zeitlich gestaffelte Vignetten für Österreich, die Schweiz und Slowenien sind ebenso wie die ADAC Mautbox für Fahrzeuge bis 3,5 t und die Camper Mautbox für Fahrzeuge über 3,5 t im ADAC Mautportal erhältlich.Zum Auftakt der Reisewelle 2026 empfiehlt der ADAC daher, sich frühzeitig um die anfallende Maut zu kümmern. So steht einer entspannten und möglichst staufreien Fahrt in die südlichen Urlaubsländer nichts mehr im Weg.ProduktangebotDie Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich; österreichische Streckenmaut-Tickets sowie 1- und 10-Tages-Vignetten, die E-Vignette für die Schweiz und die Autobahngebühr für Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/buchung/one-cart/configure/) am PC und mobil am Handy. Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle als auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig. Infos zur Buchung und Bezahlung der österreichischen, schweizerischen und slowenischen Mautprodukte in einem gemeinsamen Warenkorb - unkompliziert und in einem Kaufvorgang - sind hier zusammengestellt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/).Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen lässt sich mit der ADAC Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/mautbox/) die Zahlung der Maut unkompliziert abwickeln, je nach Boxausführung in Italien (mit und ohne Sizilien), Frankreich, Spanien, Portugal und Kroatien (ohne Istrien).Wer ein Wohnmobil über 3,5 Tonnen fährt, kann mit der Camper Mautbox (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/campermautbox/) von ADAC und DKV Mautkosten in zehn europäischen Ländern zusammen abrechnen lassen.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationThomas BiersackT 089 76 76 29 77thomas.biersack@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6243871