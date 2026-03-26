Berlin (ots) -Future Skills sind kein Zusatzangebot, sondern ein strategischer Orientierungsrahmen für Hochschulen im Wandel. Mit MC4genKI entwickelt die Technische Hochschule Nürnberg ein hochschulweites, systematisches Qualifizierungsmodell zur Förderung von KI-Kompetenzen bei Studierenden. Für den innovativen und übertragbaren Ansatz erhält sie vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats März.Die Hochschulperle des Monats März zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an das Qualifizierungsmodell MC4genKI der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (die Ohm). Die Ohm verfolgt mit MC4genKI ein gestuftes Gesamtmodell: ein gemeinsames Kompetenzfundament für alle Studierenden und darauf aufbauend ein weiterführender, individualisierbarer Lernpfad. Herzstück des Konzepts ist der kooperative Ansatz mit dem KI-Campus: Statt isoliert eigene Angebote zu entwickeln, bindet die Hochschule gezielt vorhandene, qualitätsgesicherte Inhalte ein, sprich digitale Lehr- und Lernmaterialien, die unter einer offenen Lizenz (OER) zugänglich sind.Alle Studierenden erwerben zunächst über den verpflichtenden Online-Grundkurs des KI-Campus "AIce Your Exams - Generative KI als Copilot im Schul- und Unialltag" ein gemeinsames Kompetenzfundament im Umgang mit generativer KI. Der Grundkurs - ein von Studierenden für Studierende entwickeltes Format - überzeugt dabei durch hohe Praxisnähe und passgenaue Ausrichtung auf Anforderungen im Studienalltag.Darauf aufbauend eröffnet das interdisziplinäre Micro-Credential-Programm MC4genKI-Studierenden aller Fachrichtungen einen weiterführenden Lernpfad, um ihre Kompetenzen im Umgang mit generativer KI systematisch zu vertiefen. Im Mittelpunkt stehen sowohl die praktische Anwendung als auch die reflektierte Einordnung der Technologie. So lernen die Studierenden unter anderem, KI-Tools für Text, Bild, Audio, Video oder Coding einzusetzen und ihre Funktionsweise zu verstehen. Sie lernen deren Einsatz in wissenschaftlichen und beruflichen Kontexten kritisch zu reflektieren sowie Chancen und Risiken zu bewerten. Je nach Prüfungsordnung kann die erfolgreiche Teilnahme am Programm mit ECTS-Punkten (European Credit Transfer System), anerkannt werden.Ein besonderes Merkmal des Programms ist die sogenannte Learning Journey: Studierende reflektieren auch im Austausch mit Unternehmen ihre eigenen Stärken und Entwicklungspotenziale im Umgang mit KI. Darauf aufbauend wählen sie passende Online-Kurse auf dem KI-Campus aus und dokumentieren ihre Erkenntnisse in Transfer- und Reflexionsphasen. Dadurch stärkt das Programm nicht nur KI-Kompetenz, sondern auch Selbstlernkompetenz und die Fähigkeit, individuelle Lernwege im Sinne des lebenslangen Lernens aktiv zu gestalten."Das Qualifizierungsmodell MC4genKI zeigt beispielhaft, wie vorhandene Expertise systematisch in die eigene Lehre eingebunden werden kann, um die Stärkung von Future Skills institutionell zu verankern", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats März an die Technische Hochschule Nürnberg zu vergeben. "Bestehende Inhalte werden kuratiert, in einen strukturierten Lernpfad integriert, so dass Studierende sie effektiv nutzen können. Es entsteht ein Konzept, das sich auf andere Hochschulen übertragen lässt."Weitere Informationen finden Sie unter https://ots.de/771mIAHochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deTechnischen Hochschule Nürnberg Georg Simon OhmThu Van Le ThiLehr- und Kompetenzentwicklung (LeKo)Bereich Future Skills &Micro-CredentialsT 0911 5880-2731thuvan.lethi@th-nuernberg.dewww.th-nuernberg.de/lekoOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6243860