Zurückhaltung an den Märkten - DAX gibt nach

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Nach der Erholung am Vortag startet der DAX niedriger in den Tag. Auch der Euro Stoxx 50 gibt nach. Die US-Indizes notieren am Morgen ebenfalls schwächer. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute mehrere Konjunktursignale aus Europa und den USA. In Deutschland richtet sich der Blick zunächst auf das GfK-Konsumklima für April, das Hinweise darauf liefert, ob sich die Kauflaune der privaten Haushalte angesichts hoher Preise und geopolitischer Unsicherheiten stabilisiert oder weiter eintrübt. Am Nachmittag rücken die USA in den Fokus, wo die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet werden. Sie gelten als besonders zeitnaher Indikator für die Robustheit des Arbeitsmarkts und können die Markterwartungen unmittelbar beeinflussen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Kontron steht heute deutlich unter Verkaufsdruck. Der IoT-Spezialist enttäuschte mit seinem Gewinnziel für 2026, das hinter den Markterwartungen zurückblieb. Die vorsichtige Ergebnisplanung überschattet die langfristige Strategie und sorgte für einen starken Abverkauf der Aktie.

ProSiebenSat.1 zeigt sich dagegen fester. Der Medienkonzern trennt sich von den Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays und treibt damit den strategischen Umbau voran. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft Entertainment wird am Markt als Schritt zu mehr Klarheit und Effizienz gewertet.

Auch Delivery Hero rückt in den Fokus. Der Essenslieferdienst stellte für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht und rechnet mit einem spürbaren Anstieg des operativen Ergebnisses. Die bestätigten Kennzahlen untermauern den Kurs Richtung Profitabilität und sorgen für rege Nachfrage nach der Aktie.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UN3WGD 22,71 24902,680256 Punkte 10,22 Open End Nasdaq-100 Bear UG86WR 23,29 26666,987804 Punkte 8,93 Open End X-DAX Bull UN65U9 8,29 21882,963092 Punkte 26,52 Open End DAX Bull UN60UA 12,01 21543,74911 Punkte 19,11 Open End DAX Bull UN5RRE 8,78 21871,388482 Punkte 26,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK GROUP AG Call UN1XTF 0,87 50,00 EUR 3,28 16.12.2026 TotalEnergies SE Call UN3ZBH 0,73 75,00 EUR 6,2 16.09.2026 Newmont Corp. Call HD6T24 1,94 80,00 USD 4,34 17.06.2026 S&P 500 Put UN516N 1,89 6600,00 Punkte -14,75 15.05.2026 DAX Call UG9YZA 2,82 27200,00 Punkte 13,11 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Short UN652R 6,29 23721,691924 Punkte -30 Open End DAX Long UG4YEQ 1,85 21429,635483 Punkte 15 Open End Micron Technology, Inc. Long UG7GP4 2,86 334,32875 USD 8 Open End Marvell Technology, Inc. Long UG57RL 2,72 78,77873 USD 5 Open End DAX Long UN699M 5,14 22191,844 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.03.2026; 10:00 Uhr;

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