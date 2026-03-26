Die finalen FY25-Zahlen liefern nur wenig Neues gegenüber den bereits im Februar veröffentlichten Prelims. Seitdem hat die Aktie um mehr als 13% nachgegeben, nachdem der Umsatzausblick für 2026 von EUR 2.750m unter den Markterwartungen lag. Die zentrale Frage bleibt aus unserer Sicht, ob das derzeit erhöhte Wachstum auch über 2030 hinaus tragfähig ist, obwohl der Sektor grundsätzlich von gut planbaren und langfristigen Umsatzströmen profitiert. Zwar bietet HENSOLDT bis 2030 eine hohe Visibilität im aktuellen Aufrüstungszyklus, wir glauben jedoch, dass der Konsens bereits zu viel Beständigkeit über diesen Zeitraum hinaus einpreist und damit die Annahmen im Terminal Value ohne ausreichenden Beleg aufbläht. Rund 10% des von Management avisierten Umsatzziels von EUR 6 Mrd. bis 2030 sollen aus M&A kommen, während der Konsens bereits ein organisches Umsatzwachstum auf rund EUR 5,7 Mrd. zu unterstellen scheint, was wir für zu ambitioniert halten. Software Defined Defence könnte das Umsatzprofil langfristig wiederkehrender machen, dürfte aber bis 2030 voraussichtlich dennoch nur rund 8% des Umsatzes ausmachen. Vor diesem Hintergrund sehen wir das aktuelle Setup weiterhin eher als zyklisch getrieben denn als strukturell untermauert an und bestätigen unser SELL-Rating mit einem Kursziel von EUR 57,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





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