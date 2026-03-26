Google hat sein generatives Musikmodell Lyria 3 um eine Pro-Version erweitert. Es soll in der Lage sein, komplette 3-Minuten-Songs zu erstellen. Mit Lyria 3 sei die "Generierung maßgeschneiderter Musik" möglich, teilte Google mit. Und zwar aus unterschiedlichen Startpunkten: Entweder, indem ihr per Text eine bestimmte Situation beschreibt, auf deren Basis das KI-Modell einen Song erstellt. Lyria 3 Pro kann 3-Minuten-Songs kreieren Als Beispiel führte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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