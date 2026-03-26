Mitteilung der PORR AG:

Starkes Auftrags- und Ergebniswachstum

PORR erzielt 2025 Spitzenleistungen

- Umsatz mit EUR 6,3 Mrd. auf Top-Niveau

- Konzernergebnis bei EUR 136,7 Mio. (+25,6 %)

- Ergebnis je Aktie auf EUR 3,00 gesteigert (+29,3 %)

- Auftragsbestand wächst auf EUR 9,5 Mrd. (+11,7 %)

- Weiterhin positiver Ausblick 2026

Nicht nur der Infrastrukturbereich gab 2025 den Ton im Bau an. Auch im Hochbau war 2025 wieder ein Erstarken spürbar. Die PORR konnte mit ihrer breiten Expertise viele spannende und lukrative Projekte in allen Sparten gewinnen. Mit einem starken Auftragseingang, Top-Leistung und hohen Erträgen hat die Bau-Allrounderin im vergangenen Geschäftsjahr ein Spitzenergebnis erwirtschaftet.

"2025 war für uns ein ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr. Die PORR hat in fast allen wesentlichen Kennzahlen Rekordwerte erreicht. Unsere Performance zeigt, dass die PORR auch in einer schwierigen Baukonjunktur ihre Stärken gut ausspielen kann", freut sich PORR CEO Karl-Heinz Strauss.

Die PORR verzeichnete mit einer Produktionsleistung von EUR 6.818 Mio. (2024: EUR 6.747 Mio.) und einem Umsatz von EUR 6.296 Mio. Spitzenwerte. "Wir haben 2025 große Projekte in unseren Heimmärkten wie Österreich, Polen und Rumänien bearbeitet", erklärt Strauss. Das hohe Niveau ist sowohl auf Baufortschritte bei Bahn- und Infrastrukturprojekten wie auch ein stabiles Wachstum im Hochbau zurückzuführen. Die PORR erwirtschaftete insgesamt rund 98 % ihrer Leistung in ihren sieben Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei.

Auftragswachstum mit Großprojekten

Bei den Neuaufträgen kamen spannende Großprojekte aus dem Segment Infrastruktur International sowie aus Rumänien, Polen und Tschechien hinzu. Der Auftragseingang legte um 14,1 % auf EUR 7.813 Mio. zu. Zu den Highlights gehören die Generalsanierung der Tunnelkette Pack auf der A2-Süd Autobahn in Österreich, Polens längster Hochgeschwindigkeitstunnel in Lódz, eine ...

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