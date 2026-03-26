© Foto: Henning Kaiser - dpaSchwaches Schlussquartal, aber starker Ausblick: Deutz liefert gemischte Zahlen - Analysten sehen dennoch erhebliches Kurspotenzial. Warum der Rücksetzer jetzt zur Chance werden könnte.Der Motorenhersteller Deutz hat mit seinem Ausblick für 2026 die Erwartungen weitgehend getroffen, bleibt bei der Profitabilität jedoch leicht hinter den Prognosen zurück. Das schmeckt Anlegern gar nicht, die die Aktie abverkaufen und den jüngsten Kursrutsch verschärfen. Am Donnerstag verlieren die Papiere rund 8 Prozent. Innerhalb eines Monats ist die Aktie von ihrem Jahreshoch bei 12,50 Euro um mehr als 30 Prozent abgestürzt. Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 2,3 und …Den vollständigen Artikel lesen
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