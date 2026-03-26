Köln (ots) -Die Zertifizierung zeichnet den Kölner Energieanbieter ganzheitlich für seine ökologischen, sozialen und unternehmerischen Standards aus.Nach einem rund zweijährigen Prüfprozess ist es nun so weit: B Lab Europe hat Yello mit der internationalen B Corp (https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/yello-strom-gmb-h/) Zertifizierung für seine umfassenden Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet. Damit darf der Kölner Energieversorger jetzt ganz offiziell das "B" tragen - kurz für "Benefit" und damit die positive Wirkung eines Unternehmens auf seine Kund:innen, Mitarbeitende und die Gesellschaft.Besonders stark in den Bereichen Umwelt und Mitarbeitende.Umwelt, Unternehmensführung, Kund:innen, Community und Mitarbeitende: In diesen 5 Wirkungsfeldern hat B Corp Yello mit rund 200 Fragen geprüft. "Besonders punkten wir im Bereich Mitarbeitende mit sicheren, gut bezahlten Arbeitsplätzen, einer sehr guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie und einer offenen, zugewandten Unternehmenskultur", sagt Patrick Bottermann, Nachhaltigkeits-Lead bei Yello und ergänzt: "Auch im Bereich Umwelt überzeugen wir. Denn unsere Kund:innen erhalten 100% Strom aus erneuerbaren Energien - in allen Tarifen. So erleichtern wir ihnen den ersten Schritt in Richtung ihrer persönlichen Energiewende."Transparenz und kontinuierliche Weiterentwicklung im Fokus.Ein zentrales Merkmal der B Corp Zertifizierung ist ihre hohe Transparenz. So können Interessierte Yellos Prüfergebnisse hier (https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/yello-strom-gmb-h/) auf der Scorecard einsehen. "Mit B Corp machen wir unsere Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft messbar und verpflichten uns, sie kontinuierlich zu verbessern", ordnet Patrick Bottermann ein. "Für uns ist die Zertifizierung natürlich ein Erfolg, den wir feiern. Und gleichzeitig ist sie uns ein Ansporn, unser Angebot an nachhaltigen Produkten und Leistungen kontinuierlich zu optimieren - zum Beispiel im Bereich Lade- und Wärmestromtarife für Elektromobilität und zukunftssicheres Heizen."Das ist die B Corp Community.Die B Corp Zertifizierung stammt ursprünglich aus den USA. Bekannt geworden ist sie durch die Outdoor Marke Patagonia. Mehr als 10.000 Unternehmen auf 5 Kontinenten tragen heute das B Corp Siegel, in Deutschland sind es aktuell rund 300 - darunter 3 deutsche Energieversorger inklusive Yello.Über Yello.Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland und versorgt seine Kund:innen mit guter Energie. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | youtube.com/@yello.de_gute-energie (https://www.youtube.com/channel/UC5xCSnZnmutTkpA4GYCX1UQ) | facebook.com/yello.de | instagram.com/yello_de | https://www.tiktok.com/@yello_de| linkedin.com/company/yello-strom-gmbh.Pressekontakt:Yello Strom GmbHUnternehmenskommunikationpresse@yello.deOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14889/6243908