Köln. (ots) -Die Nominierten des Europäischen CIVIS Medienpreises 2026 - Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt - stehen fest:Unter den Anwärter:innen auf die diesjährigen Auszeichnungen befinden sich Beiträge von AdanaFilms, Alamode Filmdistribution, ARD, ARTE, BR, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, DOCDAYS Productions, DR SALES, ECAM, FACTSTORY, France 2, Gute Zeit Film, HFF München, hr, June Films, Katuh Studio, Kugel und Niere, La Cellule Productions, Mediawan Rights, Pallas Film, Radio Bremen, rbb, RTLZWEI, RBTF, Rebel Frame, Square Eyes, SRF, SWR, WDR und ZDF.Eine vollständige Liste der 28 Nominierten finden Sie online (https://www.civismedia.eu/medienpreis/medienpreis-2026/nominierungen/) und als Download im CIVIS-Pressebereich (https://www.civismedia.eu/medienstiftung/presse).Für den Wettbewerb wurden über 800 Produktionen eingereicht - aus 26 EU-Staaten sowie aus der Schweiz. Die Beiträge befassen sich mit hochaktuellen Themen wie Krieg, Flucht, Vertreibung, Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung, Heimat und Identität in der Einwanderungsgesellschaft.Die Preisverleihung findet am 18. Mai 2026 im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica statt. Die Verleihung wird per Livestream (https://www.civismedia.eu/) übertragen. In der ARD Mediathek ist die CIVIS Preisverleihung ab dem 20. Mai 2026 verfügbar. Die ARD/Das Erste zeigt die Sendung am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 00:15 Uhr. In den Folgetagen berichten weitere TV-Sender über das Ereignis.Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane.Der CIVIS Medienpreis wird in den Kategorien AUDIO AWARD, VIDEO AWARD, YOUNG C. AWARD und CINEMA AWARD vergeben. Unter allen Gewinner:innen wird zusätzlich der mit 15.000 Euro dotierte TOP AWARD bestimmt.Über den Gewinner oder die Gewinnerin des CIVIS PODCAST AWARD entscheidet das Publikum: Das Onlinevoting (https://civispodcastpreis.eu/) startet am 21. April 2026 und umfasst fünf von der Jury nominierte Podcasts.Der CIVIS CINEMA AWARD 2026 prämiert - wie in den Vorjahren - einen europäischen Film, der im deutschen Kino gelaufen ist. Das Publikumsvoting (https://civiskinopreis.eu/) findet vom 14. bis 19. April 2026 statt.Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, ausgeschrieben. Medienpartner sind ORF, SRG SSR, ARTE, 3sat, phoenix, Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU.Zu den Kooperationspartnern gehören die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Deutsche Postcode Lotterie sowie die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt.Folgen Sie CIVIS auf Facebook (https://www.facebook.com/civismediaprize) | Instagram (https://www.instagram.com/civis_medienstiftung/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/civis-medienstiftung/) | YouTube (https://www.youtube.com/@civis_media)civis2026Pressekontakt:CIVIS Medienstiftungfür Integration und kulturelle Vielfalt in EuropaFerdos ForudastanTelefon: +49 (0)221 277 58 70E-Mail: info@civismedia.euwww.civismedia.euOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6243907