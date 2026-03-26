Henkel ist angeschlagen: Die Aktie des DAX-Konzerns hat in den vergangenen vier Wochen rund 20 Prozent eingebüßt. Für frischen Rückenwind soll nun der Zukauf der Premium-Haarpflegemarke OLAPLEX sorgen. Diesen lässt sich Henkel rund 1,4 Milliarden Dollar kosten und sorgt damit für ein Kursfeuerwerk bei der OLAPLEX-Aktie. Konkret hat Henkel eine verbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme der Premium-Haarpflegemarke OLAPLEX unterzeichnet. Der Angebotspreis beträgt 2,06 Dollar und liegt damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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