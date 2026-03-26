Micron Technology - MU: Kommt der Bounce beim Halbleiterhersteller heute?

Kaufsignal ab 388.93 USD!

Pullback-Formation bei Micron-Technolgy-Aktie (MU). Aber Vorsicht: Vorbörslich notiert das Wertpapier nahe beim Vortagestief!

Micron Technology (MU) - ISIN US5951121038

Rückblick: Ein Rücksetzer unter die blaue 50-Tagelinie in einem intakten Aufwärtstrend könnte eine charttechnische Traumkonstellation bei der Micron-Technolgy-Aktie sein. Das Halbjahresplus beträgt satte 139 Prozent. Die Hammerkerze vom gestrigen Mittwoch mit der ausgeprägten Unterlänge deutet ebenfalls auf eine bullische Umkehr hin. Die vorbörsliche Notierung im Bereich des Tiefs mahnt allerdings zu Vorsicht.

Micron-Technolgy-Aktie: Chart vom 25.03.2026, Kürzel: MU Kurs: 382.09 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bis zum Start in den US-Börsentag sind es noch rund dreieinhalb Stunden, sodass noch vieles möglich ist. Good News aus dem Weißen Haus zum Iran-Krieg könnten dem nervösen Halbleitermarkt auf die Sprünge helfen und die Micron-Technology-Aktie nach oben hieven. Ein Kaufsignal gibt es ab 388.93 USD, als Kursziel fungiert das Allzeithoch vom 18. März bei 471.34 USD. Ein Swingtrade bis vor den Quartalszahlen am 17. Juni wäre locker möglich.

Mögliches bärisches Szenario

Die Anfälligkeit des Halbleitersektors auf schlechte Nachrichten ist bekannt. Bei schlechter Laune des US-Präsidenten könnte das Setup schnell hinfällig werden, sodass wir den Stop Loss anfänglich nahe unter der gestrigen Tageskerze platzieren und im Erfolgsfall nach oben mittrailen.

Meinung

Die stark steigende Nachfrage nach Speicherlösungen für künstliche Intelligenz treibt das Geschäft beim Halbleiterhersteller Micron Technology an, insbesondere bei High-Bandwidth-Memory, was zu deutlichem Umsatzwachstum führt, während gleichzeitig Investitionen in neue Produktionskapazitäten und Technologieentwicklung notwendig sind und die Margen belasten können; zudem bleibt der Markt zyklisch, mit Preisschwankungen bei Speicherchips als zentralem Risiko, ebenso wie geopolitische Spannungen und Abhängigkeiten von großen Tech-Kunden, dennoch sieht das Unternehmen langfristig gute Chancen durch KI, da der Bedarf an leistungsfähigem Speicher exponentiell wächst, was Micron strategisch in eine starke Position bringt, sofern es gelingt, Innovationstempo, Kostenkontrolle und Produktionsausbau im Gleichgewicht zu halten. Aus charttechnischer Sicht könnte sich aus der aktuellen Kursschwäche eine ideale Einstiegsposition entwickeln.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 19.64 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 16587 Millionen USD

Meine Meinung zu Micron Technolgy ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/micron-technology-herausforderungen-und-chancen-im-ki-zeitalter-2.html

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Autor: Thomas Canali

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