Die Medienstrategie der Bundesregierung ist schnell dekodiert. Auf der Seite der Sozialdemokraten ist man davon überzeugt, mit andauernden Steuererhöhungsdebatten für vermeintlich Vermögende einen billigen Ressentimentgewinn einzufahren. Gleichzeitig ist man bemüht, den eingeschlagenen Kurs zum Aufbau des grün-sozialistischen Staatswesens unter allen Umständen beizubehalten. Auf der Seite der Union dribbelt man sich mit einem wiederholt vorgetragenen Doppelpass D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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