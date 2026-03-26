Munsbach (www.anleihencheck.de) - Der exogene Schock steigender Energiepreise zwingt die europäischen Währungshüter zum Stillstand, so Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors S.A.Ein Nadelöhr im Nahen Osten bestimme derzeit das Schicksal der europäischen Wirtschaft. Seit die Straße von Hormus in aller Munde sei, schössen die Energiepreise in die Höhe: Brent-Öl liege bei rund 90 US-Dollar je Fass. Europäisches Erdgas habe sich um 60 Prozent verteuert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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