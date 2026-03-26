"Ja, ich werde sicherlich München vermissen, die Biergärten dort, aber ich freue mich auch auf Nordrhein-Westfalen und darauf, dass ich wieder näher bei meiner Familie sein kann". Mit diesen persönlichen Worten verabschiedet sich Ingo Wortmann nach zehn Jahren als Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bleibt Wortmann aber weiterhin. Wir haben mit ihm auf der Mobility Move über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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