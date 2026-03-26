René Reif wird mit Wirkung zum 1. April 2026 neuer Chief Operations Officer (COO) und Mitglied des Vorstands der PowerCo SE. Er folgt bei der VW-Batterietochter auf Sebastian Wolf, der den Volkswagen-Konzern auf eigenen Wunsch verlassen wird. Reif arbeitet seit 2025 für PowerCo und hat zuletzt den Aufbau der Gigafabrik St. Thomas in Kanada verantwortet. Zuvor war er über 30 Jahre für die Daimler AG tätig. Als Chief Operations Officer wird er künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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