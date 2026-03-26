Rüstungsaktien out? | Alphabet: Speicherclou, Hensoldt: Hochstufung hilft nicht, Kontron: Absturz
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|NexTech3D.AI Corp: Nextech3D.ai Expands Blockchain Ticketing Payments to Apple Pay and Google Pay, Advancing Platform Readiness for Adoption
|Mainstream payments combined with secure custodial wallets position blockchain ticketing for enterprise-scale deployment TORONTO, ON / ACCESS Newswire / March 26, 2026 / Nextech3D.ai (OTCQB:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:EP2)...
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|Google macht Android jetzt immun gegen Quantencomputer-Angriffe
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|Rüstungsaktien out? | Alphabet: Speicherclou, Hensoldt: Hochstufung hilft nicht, Kontron: Absturz
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|Markt gegen Anleger: Hensoldt: Alles spricht für die Aktie - doch sie läuft einfach nicht
|© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpaRüstungsboom, steigender Umsatz, Upgrade - alles passt. Trotzdem läuft die Aktie nicht. Warum?Hensoldt kommt an der Börse nicht in Fahrt. Dabei liefert der...
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|Hensoldt AG: FY25 liefert nichts Neues. Entscheidend bleibt die Frage, was nach 2030 kommt. VERKAUFEN
|Die finalen FY25-Zahlen liefern nur wenig Neues gegenüber den bereits im Februar veröffentlichten Prelims. Seitdem hat die Aktie um mehr als 13% nachgegeben, nachdem der Umsatzausblick für 2026 von...
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|ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Hensoldt leicht gesenkt von 90 auf 88,50 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Angriff...
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|HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
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|JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Bild gleiche dem der vergangenen...
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|12:15
|Kontron-Bilanz 2025: Schwacher Solarmarkt drückt Umsatz ins Minus
|AUGSBURG (IT-Times) - Kontron hat heute seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben und einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Kontron Aktie: Gesamtjahr Im Geschäftsjahr...
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|12:10
|Kontron-Aktie -15%: Ist das die perfekte Kaufgelegenheit?
|Erst gestern legte die Kontron-Aktie um +8% zu, doch am Donnerstagvormittag stürzt sie satte -15% in die Tiefe. Was ist beim österreichischen Technologiespezialisten dieser Tage los und wie sollten...
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|12:07
|Aktien Frankfurt: Verluste - Kriegsdiplomatie reicht nicht, Nebenwerte schwach
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung ist es am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt wieder abwärts gegangen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter...
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|KONTRON AG
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