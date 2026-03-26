DEUTZ AG überrascht 2025 mit einer echten Comeback-Story: Trotz schwachem Motorenmarkt liefert der Traditionskonzern kräftiges Wachstum, steigende Margen und einen strategischen Umbau, der zunehmend greift. Für Anleger stellt sich die Frage: Wird aus dem Industrie-Nebenwert jetzt ein struktureller Gewinner? Trotz schwachem Markt: Umsatz und Aufträge legen zweistellig zu Während viele Industrieunternehmen unter der schwachen Konjunktur leiden, zeigt DEUTZ Stärke: Auftragseingang: +13,7 % auf 2,08 Mrd. € Umsatz: +12,7 % auf 2,04 Mrd. € Besonders bemerkenswert: Das Wachstum gelingt trotz Schwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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