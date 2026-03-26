Nachdem sich der Goldpreis in den vergangenen Tagen etwas erholt hatte, geht es am Donnerstag wieder nach unten. Händler und Anleger rätseln, denn das Edelmetall verhält sich im Iran-Krieg völlig anders als sonst. Eigentlich spricht weiterhin alles für Gold. Die Staatsschulden steigen, die Notenbanken kaufen und die Inflation - besser gesagt: Geldentwertung - steigt sogar wieder leicht an. Hinzu kommt der Iran-Krieg, der die Unsicherheit unter den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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