Die Diginex-Aktie befindet sich momentan in einer sehr schwachen Phase. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell +1,9% und steht bei 0,4245 €. Seit Jahresanfang beträgt der Kursverlust rund -90%. Wie steht es um das Tech-Unternehmen zur Aufbereitung von ESG-Daten? Neue Partnerschaft gemeldet Am 19. März verkündete das ESG-Unternehmen eine neue Partnerschaft mit Doctolib. Hierbei handelt es sich um eine führende europäische Gesundheitsplattform. Die Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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