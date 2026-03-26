Hamburg (ots) -Wie modern, nutzerfreundlich und digital ist Baufinanzierung aktuell? Das Deutsche Innovationsinstitut diind hat dies in einem unabhängigen Audit untersucht und die Baufinanzierung der Sparda-Bank Baden-Württemberg mit dem Qualitätssiegel "TOP Baufinanzierung" ausgezeichnet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem digitalen Kundenportal der Bank.Die Auszeichnung basiert auf einem sogenannten Public Data Audit, bei dem ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen analysiert werden. Das geprüfte Angebot erreichte beeindruckende 93 von 100 Punkten und übertraf deutlich die Mindestanforderungen für eine Zertifizierung. Bewertet wurden unter anderem Zinshöhe, Flexibilität, Einbindung staatlicher Fördermittel sowie digitale Services.Hervorgehoben wurde vor allem das digitale Baufinanzierungsportal SpardaMyBaufi, das eine nahezu vollständig digitale Abwicklung von Baufinanzierungen ermöglicht. Zudem verbindet das Portal digitale Prozesse mit Nachhaltigkeitsaspekten, beispielsweise durch Vorteile für besonders energieeffiziente Immobilien.Welche Kriterien entscheiden darüber, ob eine Baufinanzierung gut ist?Baufinanzierungen helfen Privatpersonen, den Erwerb, Bau oder die Modernisierung einer Immobilie langfristig zu finanzieren. Für die Qualität eines Angebots spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: klare und nachvollziehbare Zinssätze, flexible Tilgungsmöglichkeiten sowie eine verlässliche Planungssicherheit über viele Jahre.Ebenso wichtig ist die Integration öffentlicher Förderprogramme, da diese die Gesamtkosten der Finanzierung spürbar senken können.Das diind-Audit bewertet Baufinanzierungen anhand von zwei gleich gewichteten Dimensionen: Hard Facts(Produktqualität, Konditionen) und Digital Signals (digitale Zugänglichkeit, Servicequalität).Welche Zinsen gibt es bei einer Baufinanzierung?Für die Analyse wurden exemplarische Zinssätze für energieeffiziente Immobilien herangezogen. Bei Objekten mit den Energieeffizienzklassen A oder A+ ergaben sich folgende Konditionen:- 10 Jahre Zinsbindung: 3,40 % Sollzins (3,47 % effektiv)- 15 Jahre Zinsbindung: 3,67 % Sollzins (3,75 % effektiv)- 20 Jahre Zinsbindung: 3,89 % Sollzins (3,97 % effektiv)Die Beispielrechnung basiert auf einem Nettodarlehen von 300.000 Euro bei 60 % Beleihung. Durch die Verknüpfung von günstigen Konditionen mit hohen Energieeffizienzklassen möchte die Bank gleichzeitig nachhaltiges Bauen und Sanieren fördern.Wie flexibel sollte eine Baufinanzierung sein?Da Immobilienfinanzierungen oft über Jahrzehnte laufen, ist Flexibilität entscheidend. Positiv bewertet wurden Optionen, die Kreditnehmenden während der Laufzeit Handlungsspielraum bieten, etwa:- kostenfreie Sondertilgungen bis zu 5 % pro Jahr- Anpassung des Tilgungssatzes während der Laufzeit- zwölf Monate bereitstellungszinsfreie ZeitSolche Mechanismen erleichtern es, die Finanzierung an veränderte Lebenssituationen oder Einkommensverläufe anzupassen.Welche Zinsbindung ist bei einer Baufinanzierung sinnvoll?Ein zentrales Bewertungskriterium war die Auswahl an Zinsbindungsfristen. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg bietet Laufzeiten von 10 bis 30 Jahren an - deutlich über dem Marktstandard, bei dem Zinsbindungen häufig nach 20 Jahren enden.Längere Bindungsfristen erhöhen die Planungssicherheit, da Kreditnehmende über einen längeren Zeitraum vor Zinsschwankungen geschützt sind.Welche Förderprogramme gibt es für Baufinanzierungen?Neben klassischen Bankdarlehen spielen staatliche Fördermittel eine zentrale Rolle. In die Finanzierung lassen sich unter anderem Förderkredite der KfW für energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie Programme der L-Bank Baden-Württemberg einbinden.Darüber hinaus wird auch Beratung zu sozialen Förderprogrammen angeboten, etwa für Familien. Die Kombination aus Bankdarlehen und Fördermitteln kann die Finanzierungskosten deutlich reduzieren.Wie digital kann eine Baufinanzierung heute sein?Ein Herzstück des ausgezeichneten Angebots ist das digitale Portal SpardaMyBaufi. Über die Plattform können viele Schritte der Baufinanzierung online erledigt werden:- Finanzierungsrechner mit Variantenvergleich- Echtzeit-Finanzierungsvorschläge- Digitaler Upload aller erforderlichen Unterlagen- Online-Statusverfolgung der FinanzierungsanfrageFür dieses Portal erhielt die Bank zusätzlich das Qualitätssiegel "Digital Pioneer Baufinanzierung".Wie wichtig ist persönliche Beratung bei der Baufinanzierung?Trotz zunehmender Digitalisierung bleibt die persönliche Beratung unverzichtbar. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg bietet Beratung in 35 Filialen in ganz Baden-Württemberg an. Ergänzt wird dies durch Telefonberatung mit Bildschirmübertragung, Video-Meetings und eine direkte Online-Terminbuchung.Dieser Omnichannel-Ansatz verbindet digitale Services mit individueller Betreuung.Warum wurde die Baufinanzierung ausgezeichnet?Im Audit erzielte das Angebot folgende Ergebnisse:- Hard Facts (Konditionen, Flexibilität): 47 / 50 Punkte- Digital Signals (Tools, Zugang, Vertrauen): 46 / 50 Punkte- Gesamtbewertung: 93 / 100 PunkteBesonders gelobt wurden das digitale Baufinanzierungsportal, die transparenten Konditionen, die hohe Flexibilität, Zinsbindungen bis zu 30 Jahren sowie die Integration von Nachhaltigkeitsanreizen für energieeffiziente Immobilien.Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@jdb.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/6243995