60% der Verbraucher hierzulande und damit mehr als der europäische Durchschnitt haben KI bereits bei finanziellen Entscheidungen als Hilfsmittel genutzt. Dies geht aus einer aktuellen Studie hervor. Die Umfrage zeigt auch, wofür die Anwender künstliche Intelligenz nutzen und wo es noch Vertrauenslücken gibt. Künstliche Intelligenz etabliert sich zunehmend als praktisches Instrument zur Finanzplanung. Zu diesem Fazit kommt eine Studie der Neobank bunq, für die Erwachsene in Großbritannien, den USA, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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