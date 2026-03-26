Biotechaktien haben sich zuletzt extrem stark präsentiert. Auch die jüngsten Turbulenzen im Zuge des Iran-Kriegs konnten sie weitgehend unbeschadet überstehen. Der Nasdaq Biotech Index befindet sich seit dem Jahresanfang sogar im Plus, während DAX, Dow und Nasdaq 100 Verluste verbuchen müssen. Eine Biotech-Aktie, die bereits zu den Favoriten des AKTIONÄR im Jahr 2025 zählte, hat zuletzt sogar wieder deutlich anziehen können. Am Mittwoch ging es hier mehr als vier Prozent nach oben. DER AKTIONÄR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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