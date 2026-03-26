Der Dax steht im frühen Donnerstagshandel (26. März) wieder stärker unter Druck. Während gestern noch die Hoffnung auf baldige Verhandlungen im Iran-Krieg eine spürbare Erholung herbeiführte, hat diese Hoffnung zwischenzeitlich einen herben Dämpfer bekommen. Entsprechend groß ist die Nervosität an den Finanzmärkten. Der Dax tauchte wieder unter die Marke von 23.000 Punkten ab. Einmal mehr reagierte der Ölmarkt hochgradig sensibel auf die neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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