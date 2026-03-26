Mainz (ots) -Noch vor dem Start ins WM-Jahr ist geklärt, wo die UEFA-Nations-League-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der ersten Gruppenphase der Saison 2026/2027 zu sehen sein werden: So überträgt das ZDF am Donnerstag, 1. Oktober 2026, 20.15 Uhr, das dritte Gruppenspiel des deutschen Teams gegen Serbien. Bei ARD und ZDF sind drei der sechs Gruppenspiele zu sehen, die anderen drei überträgt RTL.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dank der aktuellen Vereinbarung mit der UEFA und deren Vermarktungsagentur schon frühzeitig signalisieren: Auch nach der WM sind Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiterhin bei ARD und ZDF zu sehen."Nach Auslosung der Ligaphase für die fünfte Ausgabe der UEFA Nations League trifft Deutschland in der Gruppe A2 in Hin- und Rückspielen auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Die sechs Partien werden zwischen dem 24. September und dem 16. November 2026 ausgetragen. Zusammenfassungen der UEFA-Nations-League-Spiele sind dann auf sportstudio.de und in der ZDFheute-App zu sehen.Drittes WM-Vorbereitungsspiel live im ZDFDoch erstmal rückt die Fußball-WM in den Fokus - der Start ins WM-Jahr erfolgt mit den Länderspielen gegen die Schweiz in Basel und gegen Ghana in Stuttgart. Das dritte WM-Vorbereitungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird dann zwölf Tage vor der WM-Eröffnung in Mainz ausgetragen: Am Sonntag, 31. Mai 2026, 20.45 Uhr, ist bei "sportstudio live" im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal das Spiel Deutschland - Finnland zu sehen. Drei Wochen später ist dann schon das zweite WM-Vorrundenspiel der DFB-Auswahl live im ZDF zu erleben: am Samstag, 20. Juni 2026, 22.00 Uhr gegen die Elfenbeinküste.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zum "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6244021