Diese MDAX-Aktie hat im Jahr 2026 heftig Federn lassen müssen. Doch jetzt gibt eine Großbank überraschend ein sehr hohes Kursziel aus. Liget sie richtig, würde sich der Kurs glatt verdoppeln. Die Aktie des Autohändlers Auto1 hat eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich: Im Jahr 2025 war der Kurs von rund 16 auf mehr als 31 Euro gestiegen - um dann die kompletten Erholungsrally im Februar und März in nur zwei Monaten wieder vollständig abzugeben. KI-Trade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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