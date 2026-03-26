Berlin (ots) -Am 3. April 2026 feiert der liebenswert-grummelige Wuschelhund Moppi aus der Kindersendung "Unser Sandmännchen" seinen 50. Geburtstag. Zum Jubiläum plant der federführende Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gemeinsam mit den koproduzierenden Sendern MDR und NDR sowie mit KiKA ein unterhaltsames Programm u.a. mit neuen Geschichten der Sandmann-Reihe "Moppi und MiWau", einem Moppi-Special in der ARD Mediathek sowie einem Cameo-Auftritt im neuen Sandmann-Rahmen "Feuerwehrauto im Mauerpark". Außerdem können sich Moppi-Fans auf schöne Aktionen im Jubiläumsjahr freuen.Moppis erster FernsehauftrittSeine Fernsehpremiere hatte Moppi am 3. April 1976 in der Folge "Moppi hinter dem Zaun". Dies war sein erster Auftritt in "Unser Sandmännchen" im Deutschen Fernsehfunk der DDR. Seitdem haben er und seine Freunde Pittiplatsch und Schnatterinchen mit ihren Abendgruß-Geschichten Generationen von Kindern ins Bett begleitet. Geschaffen wurde Moppi von Szenenbildner Jürgen Kunze, der die Puppe auch selbst führte. Autorin der Geschichten war Ingeborg Feustel. Moppi erhielt seine Stimme zuerst von Radiosprecher Günter Schiffel, dann von Regisseur Günter Puppe. Nach einer fast 30-jährigen Produktionspause entstand 2019 zum 60. Geburtstag von "Unser Sandmännchen" die erste Staffel neuer "Pittiplatsch"-Geschichten. Seitdem wird Moppi von Martin Paas, Puppenspieler, Sprecher, Drehbuchautor und Synchronsprecher, gespielt und gesprochen.Im Laufe der Jahre entwickelte sich Moppi immer weiter. Am 6. November 2021 bekam er bei KiKA mit "Moppi und der Leckerladen" (Redaktion Nina Paysen, rbb) seine erste eigene TV-Show. In dem kreativen Vorschulformat lernt Moppi mit der Hilfe von Köchin Maya, wie man leckere und gesunde Rezepte vorbereitet und umsetzt. Am 21. Juni 2023 startete die erste Staffel der Sandmann-Reihe "Moppi und MiWau". Darin erleben der Wuschelhund und die lila Katze nachts lustige Abenteuer, sobald im Leckerladen die Lichter ausgehen.Zehn neue "Moppi und MiWau"-Folgen ab 30. März in "Unser Sandmännchen"Ein Geschenk für das Geburtstagskind ist eine zweite Staffel von "Moppi und MiWau" mit zehn neuen Folgen. Diesmal wird aus einem Wäschekorb ein wildes Piratenschiff und MiWau erfindet kurzerhand ein Katzen-Ufo, um an Bonbons zu kommen. In der Auftaktfolge "Das Chaos" entdeckt MiWau auf der Suche nach ihrer Spielmaus Moppis chaotischen Schlafplatz. Die beiden Freunde räumen auf - nicht ohne dabei das nächste Chaos anzurichten. Die neuen Folgen sind jeweils dreieinhalb Minuten lang. Sie laufen ab dem 30. März 2026 wöchentlich montags in "Unser Sandmännchen".Moppis Geburtstag in der ARD Mediathek: Die schönsten Geschichten und Grummel-MomenteDie ARD Mediathek feiert Moppi mit einem umfangreichen Geburtstagspaket: Für seine Fans steht ein 30-minütiges Best-of klassischer "Pittiplatsch"-Folgen ab den 1970er-Jahren bereit. Ergänzt wird dieses durch eine knapp halbstündige Auswahl schöner Abenteuer des Geburtstagskinds aus den "Pittiplatsch"-Abendgrüßen von 2019 und 2022. Darüber hinaus gibt es einen einstündigen Zusammenschnitt aus der KiKA-Sendung "Moppi und der Leckerladen" und ein 15-minütiges "Moppi und MiWau"-Special. Für alle, die Moppis unverwechselbares Temperament lieben, zeigt ein fünfminütiger Clip seine schönsten Grummel-Momente. Ein weiteres Highlight ist Moppis Fernsehpremiere "Moppi hinter dem Zaun" von 1976. Das komplette Angebot ist ab dem 3. April 2026 in der ARD Mediathek verfügbar und wird mit Specials auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App ergänzt.Moppi im neuen Sandmann-Rahmen "Feuerwehrauto im Mauerpark"Anlässlich seines 50. Jubiläums darf Moppi kurz die gewohnte Handpuppen-Welt verlassen und als Mini-Version in der neuen Sandmann-Rahmengeschichte "Feuerwehrauto im Mauerpark" an der Seite des Sandmännchens sein. Darin ist der Traumsandbringer mit einem Feuerwehrauto im Berliner Mauerpark unterwegs. Dort trifft er auf zwei Kinder, die gerade eine alte Mauer mit ihren Kreidezeichnungen verschönern. Plötzlich sehen sie eine Katze, die im Baum festsitzt. Das Sandmännchen kann sie über seine Feuerwehrleiter retten. Mini-Moppi bestaunt als Beifahrer des Sandmanns interessiert die aufregende Aktion. Sein kleiner Cameo-Auftritt ist ein liebevoller Geburtstagsgruß an alle Moppi-Fans. Die neue Rahmengeschichte ist erstmals am 30. März 2026 in "Unser Sandmännchen" zu sehen.Der Moppi-Geburtstag in ARD SoundsIn ARD Sounds bringt das Sandmännchen ab 3. April die schönsten "Geschichten von Moppi" zum Hören mit. Egal ob Moppi seine Gartenbank einweihen will oder seine Hundehütte zur Mausefalle wird, wenn er eine Idee hat, sind Pitti und Schnatterinchen nicht weit. In dem knapp 20-minütigen Zusammenschnitt erleben die drei Freunde viele lustige Abenteuer.Neues in der Sandmann-App: Moppi fängt KäsestückePünktlich zum Geburtstag am 3. April 2026 erscheint in der Sandmann-App ein neues Spiel. Darin muss Moppi innerhalb von einer Minute so viele Käsestücke wie möglich fangen. Dabei darf er nicht von Hindernissen wie Kakteen, Kochlöffeln und Klopapierrollen getroffen werden, sonst gibt es Punktabzug.Moppi on TourIm Jubiläumsjahr kommt Moppi auch persönlich zu seinen Fans. Unter dem Motto "Moppi on Tour" besucht der Publikumsliebling Familienveranstaltungen wie z.B. am 13. und 14. Juni das FEZ-Berlin, wenn es dort für die Jüngsten heißt: "Das kann ich schon alleine". Auch Museums- und Messebesuche sind in Planung.Die Sendetermine im ÜberblickDas rbb Fernsehen (um 17.53 Uhr), KiKA (um 18.50 Uhr) und das MDR-Fernsehen (um 18.54 Uhr) zeigen die "Moppi und MiWau"-Auftaktfolge "Das Chaos" und die neue Rahmengeschichte "Feuerwehrauto im Mauerpark" am 30. März 2026 in "Unser Sandmännchen". Der Rahmen und die Gute-Nacht-Geschichten sind mit Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek, auf der Sandmann-Homepage, in der Sandmann-App, in der KiKAninchen-Welt und auf weiteren digitalen Plattformen abrufbar.Die zweite Staffel von "Moppi und MiWau" und der neue Sandmann-Rahmen wurden von der ANDERTHALB Medienproduktion GmbH im Auftrag des federführenden rbb (Redaktion Nina Paysen), MDR und NDR für "Unser Sandmännchen" produziert.Die dreizehn Folgen der ersten Staffel "Moppi und MiWau" sind in der ARD Mediathek abrufbar, alle drei Staffeln von "Moppi und der Leckerladen" mit insgesamt 21 Folgen sind auf kika.de und in der ARD Mediathek zu sehen.Im Video-Bereich des rbb-Presseportals stehen für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer die Videos "Moppi und MiWau: Das Chaos" und die neue Sandmann-Rahmengeschichte "Feuerwehrauto im Mauerpark" zur Ansicht bereit. Fotos sind honorarfrei unter www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationNicola zu Stolberg / Ulrike Herrprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6244034