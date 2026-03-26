Wenige Wochen nach der S-Klasse aktualisiert Samsung seine Galaxy-A-Reihe. Leider schlägt auch hier die aktuelle Speicherkrise durch. Samsung stellt zwei neue Mittelklasse-Smartphones vor: Das Galaxy A57 5G und das Galaxy A37 5G kommen ab dem 10. April in den Handel. Die Preise beginnen bei 429 Euro und reichen bis 589 Euro - deutlich mehr als im Vorjahr. Das können die neuen Geräte. Exynos 1680 mit neuer Architektur Das Galaxy A57 5G ist das Topmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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