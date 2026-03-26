Der vollelektrische CLA von Mercedes-Benz wurde bis einschließlich Februar in Europa knapp 25.500 Mal zugelassen. Die meisten davon sind - wenig überraschend - in Deutschland zugelassen. Auf dem chinesischen Markt sind die erfassten Stückzahlen aber geringer. Die neue CLA-Generation, die zunächst rein elektrisch angeboten wird und erst später als Hybrid auf den Markt kommt, wurde vor recht genau einem Jahr vorgestellt. Das erste Modell auf Basis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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