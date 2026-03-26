Wer sich für E-Lkw interessiert, braucht massig Informationen, um einschätzen zu können, ob die Anschaffung von Strom-Trucks Sinn macht. Das ifeu hat mit dem Tool "My eRoads" schon früh ein Beratungs-Instrument ins Netz gebracht. Jetzt folgt ein großes Update - in Form von konkreten Touren-Checks. Seit mehr als drei Jahren liefert das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) mit seinem Tool "My eRoads" eine herstellerunabhängige Online-Erstberatung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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