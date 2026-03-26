Deutz überrascht mit positivem Geschäftsjahresbericht

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Die Deutz-Aktie steht dennoch unter Druck.



Deutz hat für das Geschäftsjahr 2025 im Motorengeschäft trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds deutliche Zuwächse gemeldet und stellt eine höhere Dividende in Aussicht. Der Auftragseingang stieg um ca. 13,7 % auf etwa rund 2.077,7 Mio. Euro. Der Umsatz legte um etwa 12,7% auf ca. 2.043,8 Mio. Euro zu. Auch die Ergebniskennzahlen verbesserten sich: Das bereinigte Ergebnis erhöhte sich von rund 76,7 Mio. Euro im Vorjahr auf etwa 112,3 Mio. Euro. Der Free Cashflow stieg von rund 30 Mio. auf etwa 44,2 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund soll die Dividende um 0,01 Euro auf 0,18 Euro je Aktie angehoben werden.



Als Treiber nennt das Kölner Unternehmen unter anderem profitable Zukäufe im Rahmen der Portfoliostrategie sowie Einsparungen aus dem Kostenprogramm "Future Fit".



Deutz ist in fünf eigenständige Geschäftsbereiche gegliedert; insbesondere die Rüstungssparte und das Energy-Geschäft trugen laut den Angaben deutlich zum Wachstum bei und sorgen für eine breitere Aufstellung neben dem klassischen Motorengeschäft.



Am Markt überwogen dennoch zunächst die negativen Vorzeichen: Die Deutz-Aktie gab zwischenzeitlich um ca. 7,5 % auf rund 8,16 Euro nach und markierte damit den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Auf Monatssicht liegt das Papier damit knapp 30 % im Minus, während es auf Jahressicht weiterhin rund 15 % im Plus notiert.









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Quelle: HSBC









