Berlin/Chemnitz (ots) -Am 29. und 30. April 2026 wird die Arena Berlin erneut zum größten Branchentreff für moderne Unternehmensführung und Employee Experience im deutschsprachigen Raum: Das Chemnitzer KI-Software-Unternehmen Staffbase (https://staffbase.com/de/) lädt zur VOICES 2026 (https://voices.staffbase.com/de/) ein.Im Fokus der diesjährigen Konferenz steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz Employee Experience und Mitarbeiterkommunikation nachhaltig prägt. In einer Zeit, in der technologische Möglichkeiten rasant wachsen, diskutieren über 50 Speaker und Expert*innen aus HR, IT, Kommunikation und der digitalen Welt die entscheidenden Faktoren für den Unternehmenserfolg. Es geht nicht mehr nur um das "Ob" von KI-Tools, sondern um das "Wie" einer menschenzentrierten digitalen Transformation."KI hat enormes Potenzial für die Arbeitswelt - aber nur, wenn sie im Alltag richtig ankommt. Auf der VOICES zeigen wir, wie Unternehmen KI für alle zugänglich machen. Nicht nur im Büro, sondern gerade auch für die 80 Prozent der Arbeitskräfte weltweit, die nicht von einem Schreibtisch aus arbeiten. So können wir ein Mitarbeitererlebnis schaffen, das wirklich verbindet", erklärt Staffbase-CEO Dr. Martin Böhringer.Hochkarätiges Line-up mit BranchengrößenDie VOICES 2026 vereint visionäre Vordenker*innen und Praktiker*innen aus internationalen Konzernen und der Digitalwirtschaft. Zu den Speakern gehören unter anderem:- Verena Pausder: Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, Co-Gründerin des FC Viktoria Berlin und Podcasterin "Fast & Curious". Sie spricht über Verantwortung, Startup-Boom und was jetzt in Deutschland passieren sollte.- Felicitas von Kyaw: Die erfahrene CHRO spricht darüber, wie sich trotz KI-Nutzung in Unternehmen nichts verändert und wie echte Veränderung stattfinden kann.- Aferdita Kastrati: Die Head of Data and AI Strategy bei der Merck Group spricht über die erfolgreiche KI-Transformation des Pharmaunternehmens.- Frank Wolf: Der Chief Strategy Officer von Staffbase zeigt den Status quo der KI-Nutzung in Unternehmen auf.Neben den Keynotes berichten Expert*innen aus HR, IT und Kommunikation aus der Praxis beispielsweise zu IT-Governance im KI-Zeitalter, Kommunikation für Cybersecurity und Glaubwürdigkeit von Informationen aus journalistischer Perspektive. Die VOICES unterstreicht damit ihre Rolle als wichtigster Branchentreffpunkt, um die Weichen für eine motivierte, vernetzte und authentische Arbeitswelt von morgen zu stellen.Über die VOICESDie VOICES (https://voices.staffbase.com/de/) ist die führende Fachkonferenz für Employee Experience im deutschsprachigen Raum. Veranstaltet von Staffbase, bringt das Event jährlich über 2.000 Professionals zusammen, um die Zukunft der Zusammenarbeit und Unternehmenskultur zu gestalten.Über StaffbaseStaffbase (https://staffbase.com/de/) ist die weltweit führende Plattform für Employee Experience. Unternehmen nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zuverlässig zu erreichen, zu informieren und in Veränderungsprozesse einzubinden - vom Headquarter bis zur Frontline.Mit "Employee AI" wird das klassische Intranet zur dialogfähigen Antwortinfrastruktur: Mitarbeitende erhalten kontextbezogene, unternehmensspezifische Informationen direkt im Arbeitsalltag - integriert über App, Intranet, E-Mail und weitere Kanäle.Weltweit setzen mehr als 1.500 Unternehmen - darunter Adidas, BayWa, DHL Group, MAN Truck & Bus und Hagebau - auf Staffbase. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 wurde das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant für Intranet Packaged Solutions als Marktführer ausgezeichnet. Staffbase hat seinen Hauptsitz in Chemnitz und Standorte in New York City, London, Berlin, Tokio und Sydney.Pressekontakt:Raphael AuerPIABO Communicationsraphael.auer@piabo.netOriginal-Content von: Staffbase, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142862/6244089