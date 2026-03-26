Beim XRP-Kurs spitzt sich die Lage weiter zu. Nachdem wichtige Bereiche auf der Unterseite angelaufen wurden, rückt nun die Frage in den Fokus, ob eine Gegenbewegung einsetzen kann oder ob der Markt weiter unter Druck bleibt. XRP-Kurs erreicht Schlüsselzone - jetzt wird es spannend Der XRP-Kurs ist zuletzt in den Bereich um 1,35 US$ gefallen und hat damit genau die Zone angelaufen, in der zuvor bereits erhöhte Liquidierungen auf der Unterseite lagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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