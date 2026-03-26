Britische Astronom:innen haben mithilfe eines eigens entwickelten KI-Systems über 100 neue Exoplaneten in alten Nasa-Daten entdeckt. Das Raven genannte Tool hat zudem 2.000 weitere Kandidaten ausgemacht. Wo die Grenzen der Methode sind. Seit der Entdeckung der ersten Exoplaneten Mitte der 1990er-Jahre sind über 6.000 solcher fremden Welten entdeckt und bestätigt worden. Aber in den Daten von Beobachtungsmissionen wie Tess, Kepler und Cheops dürften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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