© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Während die größte Volkswirtschaft der Eurozone einfach nicht in die Gänge kommt, spielt sich im sonnigen Süden Europas konjunkturell erstaunliches ab. Spaniens Wirtschaft zieht Deutschland und den USA davon Die deutsche Wirtschaft lahmt angesichts der weltweit schwachen Industriekonjunktur. Trotz rekordhoher Investitionsausgaben droht der neuerliche Energiepreisschock das zarte Pflänzchen Hoffnung, das nach stärkeren Auftragseingängen aufkam, unter sich zu begraben. Auch in den USA verfinstern sich die Wachstumsaussichten angesichts des schwachen Arbeitsmarktes zunehmend. Obenauf ist dagegen ausgerechnet die lange als Sorgenkind der Euro-Zone gehandelte spanische Wirtschaft. Die am …Den vollständigen Artikel lesen
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