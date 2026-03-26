Bei der VHV Gruppe steht ein Generationswechsel an: Boris Sonntag folgt auf Ulrich Schneider und wird zum Vorstand Kapitalanlagen der VHV Holding SE und der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a. G. sowie zum Vorstandssprecher der WAVE Management AG berufen. Die VHV Gruppe mit Sitz in Hannover hat für die Leitung des Bereichs Kapitalanlage personelle Änderungen bekannt gegeben. Zum 30.04.2026 wird Ulrich Schneider im Zuge eines langfristig vorbereiteten Wechsels auf die nächste Generation aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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