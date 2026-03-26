NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 185 schwedischen Kronen belassen. Die Umsatztrends seien etwas schwach gewesen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge des Modekonzerns dagegen sei besser als erwartet ausgefallen./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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