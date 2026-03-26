Augsburg (ots) -Mit News, Livetickern & Ergebnissen, WM-Spielplänen, Infografiken, App und Podcast baut der Augsburger Nils Römeling das Portal fussballnationalmannschaft.net zur deutschsprachigen Anlaufstelle für die Weltmeisterschaft 2026 ausNils Römeling ist weit herumgekommen: Er besuchte 2010 in Südafrika vor der FIFA WM alle Stadien, machte vor der WM 2014 eine Stadiontour im Maracanã in Rio de Janeiro. Dort, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wurde. Vor der FIFA WM 2022 in Katar überfuhr er in seinem Heißluftballon das Lusail Finalstadion von Doha.Und auch in Augsburg erlebte er schon einiges im hiesigen Fußballstadion. 2016 sah er live den FC Augsburg, als dieser erstmals auf internationaler Bühne gegen Jürgen Klopps FC Liverpool spielte. Nur wenig später war er im Regen-Chaos der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei dabei. Highlight war seine Überfahrt im eigenen Heißluftballon am 22.Dezember 2025 während eines Bundesligaspiels als Weihnachtsmann verkleidet. "Um dem Spiel des FC Augsburg ein i-Tüpfelchen aufzusetzen, zeigte die weltweite DAZN Übertragung mich im Ballon", berichtet Römeling. Die Sportschau, das aktuelle Sportstudio und andere TV-Sendungen zeigten ihn in der Spielzusammenfassung, die Augsburger Allgemeine widmete ihm einen Print-Artikel. Mehr als 2. Mio. Aufrufe bekam er auf Social Media für seine Videos im URS Zoo Augsburg Ballon.Der WM-Countdown läuftNun stehe die Fußball WM 2026 an, auf die er sich freue. In die USA wolle er wegen Trump nicht reisen. "Diese Fußball-WM wird eine ganz besondere: mehr WM-Spiele, mehr Teilnehmer und ein junges DFB-Team mit Ambitionen", sagt Nils Römeling. Er ist Betreiber von fussballnationalmannschaft.net. "Für den Fußballfan wird es jedoch immer schwieriger, den Überblick zu behalten: Wann spielt Deutschland, auf welchem TV-Sender laufen die WM-Spiele und welche neuen Regeln gibt es?"Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird größer und komplexer als jedes Fußballturnier zuvor. 48 Mannschaften, 104 Spiele, 16 Austragungsorte in drei Ländern, ein neuer Modus und zahlreiche Partien mit Anstoßzeiten zu europäischer Nachtzeit machen das WM-Turnier für viele Fans schwer zu überschauen. Genau hier setzt fussballnationalmannschaft.net an: Das Portal will Fußballfans im deutschsprachigen Raum mit aktuellen Informationen, Hintergründen und praktischen Services verlässlich durch den Informationsdschungel der WM begleiten.Die nächsten Länderspiele von Deutschland am 27. und 30. März gelten als wichtiger Fingerzeig für den künftigen WM 2026 Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Parallel dazu werden in den WM-Play-offs die letzten sechs Teilnehmer ermittelt. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft hingegen steht der erste WM-Gegner bereits fest: Am 14. Juni 2026 trifft die DFB-Elf um 19 Uhr auf Curaçao. Schon vor dem offiziellen Eröffnungsspiel wächst damit das Interesse an Kaderfragen und Turnierchancen. Nach dem 1.Gruppenspiel geht es gegen die Elfenbeinküste und gegen Ecuador am 20. Und 25.Juni um jeweils 22 Uhr MESZ.Eine Fußball-Weltmeisterschaft in neuer GrößenordnungMehr Teams, mehr Spiele und ein dichterer Spielplan: Unter FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde das WM-Format grundlegend erweitert. Erstmals nehmen nun 48 Nationalmannschaften teil, statt der wie bisher 32 Teams. Die Vorrunde wird in zwölf Gruppen gespielt, wobei jeweils die ersten zwei Teams jeder Gruppe und die acht besten Gruppendritten in die Endrunde einziehen. Insgesamt werden so ganze 104 WM-Partien ausgetragen. Dabei läuft das Turnier vom 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel bis zum 19. Juli 2026 mit dem Finale und verteilt sich auf 16 Spielorte in den USA, Kanada und Mexiko.In Deutschland teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV die Übertragungsrechte - 44 Partien werden exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Das von Infantino vorangetriebene neue Format vergrößert das Turnier jedenfalls deutlich. Für Fans stellen sich damit viele Fragen: Wie verläuft der Spielplan? Welche Gruppenspiele sind besonders wichtig? Und welche Begegnungen laufen bei welchem Sender?Alles zur WM 2026 an einem OrtMit fussballnationalmannschaft.net bereitet Nils Römeling sein Portal gezielt auf diese Informationslage vor. Im Mittelpunkt stehen tägliche News zur WM 2026, zur deutschen Fußballnationalmannschaft mit Julian Nagelsmann sowie zu den weiteren 47 Teams. Insgesamt umfasst das Angebot:- tägliche WM-News und DFB-Aktuelles: bis zum Anpfiff und durch das gesamte Turnier- Liveticker aller 104 Spiele: mit Hintergrundinfos und Aufstellungen- detaillierte Infografiken: zu WM-Gruppen, WM-Spielplan, Turnierbaum & Sonderthemen- WM-Spielplan: als PDF-Download, Excel-Datei, interaktiver Web-Spielplan und iCal-Kalender- WM 2026 News-App (https://www.fussballnationalmannschaft.net/fussballnationalmannschaft-app-fuer-android-ios): im Apple App Store (iOS) und Google Play Store (Android)- täglicher WM-Podcast (https://fussballnationalmannschaft.podigee.io/): "Der 5. Stern" auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und RTL+- WhatsApp-Kanal (https://www.fussballnationalmannschaft.net/whatsapp): mit aktuell über 10.000 Abonnenten für die besten Newslinks, Videos und Infos- Social-Media-Aktivitäten: auf YouTube, Facebook (https://www.facebook.com/people/Fussballnationalmannschaftnet/61584844125696/), Instagram (https://www.instagram.com/fussballnationalmannschaft_net/) und PinterestErfahrung im Fußball seit 2008Hinter dem Portal fussballnationalmannschaft.net steht der erfahrene Webseitenbetreiber Nils Römeling. Seit der Fußball-EM 2008 entwickelt und betreut der Augsburger erfolgreiche Online-Angebote zu großen Fußballturnieren. Zu seinen Projekten gehört auch z. B. deutschlandtrikot.de, eine Plattform mit umfassenden Informationen zur Historie des Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft."Die FIFA-WM 2026 bietet die Chance, wieder mehr Begeisterung zu entfachen. Entscheidend wird sein, dass Fans verlässliche Informationen finden - zur deutschen Fußballnationalmannschaft, zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und zum Weg des DFB-Teams durch den Turnierverlauf."Die bestmöglichste Anlaufstelle für deutsche FußballfansMit fussballnationalmannschaft.net und seinen ergänzenden digitalen Services verfolgt Römeling genau ein Ziel: "Ich möchte eine zentrale deutschsprachige Informationsplattform zur WM 2026 schaffen, über die Nutzer und Interessierte einfach und umfassend informativ am Ball bleiben können. Vom Fan für den Fan!"Über fussballnationalmannschaft.netfussballnationalmannschaft.net richtet sich an Fußballbegeisterte im Alter von 16 bis 65 Jahre, unsere Leser sind meistens männlich. Täglich besuchen uns zwischen 10.000 und 50.000 Visitors, bei Länderspielen sind es bis zu 250.000 Visitors, die meisten kommen aus Google News. Zum EM 2024 Eröffnungsspiel waren es 750.000 Visitors nach Cloudflare Analytics.Pressekontakt:Fussballnationalmannschaft.netInternet Service Nils2Nils Römelinginfo@nils2.de0172 63 23 044Original-Content von: Internet Service Nils2, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182230/6244114