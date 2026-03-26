Kontron hat trotz eines deutlichen Gewinnanstiegs die Erwartungen der Anleger verfehlt. Sowohl die Umsatzentwicklung als auch der Ausblick für 2026 blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Die Aktie reagiert mit kräftigen Abschlägen und gehört zu den schwächsten Werten auf dem heimischen Kurszettel.Operativ konnte Kontron im abgelaufenen Jahr zwar Fortschritte erzielen: Der Umsatz sank infolge des Verkaufs der Modulsparte Jumptec um knapp fünf Prozent auf gut 1,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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