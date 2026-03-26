LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel auf 162 schwedischen Kronen belassen. Die Bruttomarge des Modekonzerns sei erneut stark, das Wachstum jedoch verhalten gewesen, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000106270
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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