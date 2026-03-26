Dublin (www.fondscheck.de) - Wer regelmäßige Erträge aus seinem Depot erzielen möchte, dachte lange zuerst meist an Dividendenaktien oder Anleihen, doch seit einiger Zeit sorgt eine neue Produktkategorie für Aufmerksamkeit auf dem europäischen Kapitalmarkt: optionsbasierte Exchange Traded Products (ETPs), die monatliche Ausschüttungen aus dem Verkauf von Optionsprämien anstreben, so José Carlos Gonzalez, CEO von Leverage Shares, Herausgeber von Income Shares. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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