Bei E-Fahrzeug-Batterien wird CATLs inländische Dominanz immer größer. Der Marktanteil des chinesischen Herstellers ist in den ersten drei Monaten des Jahres erstmals auf Quartalsbasis über die 50-Prozent-Marke geklettert. Abgeschlagener Zweiter wurde BYD mit 17 Prozent Marktanteil. Laut Zahlen der China Passenger Car Association kam CATL im Auftaktquartal 2026 bei E-Fahrzeug-Batterien auf einen Marktanteil von 50,1 Prozent. Dabei handelt es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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