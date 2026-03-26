© Foto: Dall-EMassive Liquidationen, ein milliardenschwerer Optionsverfall und die Nahost-Krise reißen Bitcoin und Altcoins in die Tiefe.Am Donnerstagnachmittag verliert Bitcoin 2,7 Prozent und fällt erstmals seit Tagen wieder unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Noch deutlicher trifft es die zweite Reihe: Ethereum bricht um 5,4 Prozent auf 2.066 Dollar ein, während XRP um 3,6 Prozent auf 1,37 Dollar nachgibt. Auch Solana und Dogecoin verzeichnen jeweils Verluste von rund fünf Prozent. Insgesamt zeigt sich ein breit angelegter Abverkauf: 93 der Top-100-Kryptowährungen notieren im Minus. Die gesamte Marktkapitalisierung schrumpft um 2,7 Prozent auf 2,38 Billionen US-Dollar und der Crypto Fear & Greed …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE