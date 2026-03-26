Der Kryptomarkt blutet, doch das große Geld positioniert sich neu. Während der XRP-Coin weiterhin vor sich hin taumelt, rückt die digitale Währung zunehmend ins Visier institutioneller Anleger.Eine Studie von Coinbase und Ernst & Young liefert klare Zahlen. Befragt wurden 351 Investoren, von denen 96 Prozent Portfolios von über einer Milliarde Dollar verwalten. Das Ergebnis: Bereits 18 Prozent der Profis halten XRP in ihren Büchern. Und das Interesse wächst weiter. Entsprechend planen 25 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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