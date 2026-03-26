EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Andritz AG
/ Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG
Die 119. ordentliche Hauptversammlung der Andritz AG fasste am 26. März 2026 folgende Beschlüsse:
Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien (Tagesordnungspunkt 9.)
Graz, am 26. März 2026
Der Vorstand
26.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
|Ende der Mitteilung
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2298590 26.03.2026 CET/CEST
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